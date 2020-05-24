Пенсионный фонд ликвидировать не будут, – министр

В Украине Пенсионный фонд не будут ликвидировать. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Пенсионный фонд – это гарантия государства, поэтому никто его не будет ликвидировать. Этого нельзя делать и не ведутся разговоры о его ликвидации», – прокомментировала она предложения некоторых политиков ликвидировать ПФУ, а пенсии выдавать напрямую из бюджета.

Лазебная сообщила, что дефицит Пенсионного фонда в начале года составлял 23 млрд грн, а сейчас – 34 млрд грн. «Все это дотирует госбюджет», – констатировала министр.

Также Лазебная рассказала о планах правительства по реформированию пенсионной системы.

Напомним, что в феврале глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что депутаты парламента всерьез задумались о ликвидации Пенсионного фонда Украины. «Мы думаем о перезагрузке формы существования Пенсионного фонда. План мы уже презентовали совместно с правительством… Один из вариантов – ликвидация Пенсионного фонда», – сказала депутат от «Слуги народа». И добавила, что функции Пенсионного фонда не упразднят, а передадут либо Министерству финансов, либо Госказначейству.