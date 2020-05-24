Этот бардак не истребим: При наличие российского паспорта могут быть проблемы с въездом в «Л-ДНР»

Даже в период карантина между «ДНР» / «ЛНР» и Россией не закрывалась «граница». Перемещение продолжается, но условия усложнились. Об этом рассказал один из основателей «республики» Андрей Пургин.

«Россия не вводила никаких документов для отдельной работы с ДНР и ЛНР. Здесь все стандартно – тот, кто имеет российские паспорта может перемещаться, может спокойно перемещаться в Россию, а вот обратно – не всегда», – сказал Пургин.

Он пояснил, что при въезде из России в «ДНР» начинаются проблемы у людей, которые имеют только российский паспорт, но не имеют «республиканского паспорта». «У таких людей могут спросить приглашающую сторону и т.д. и т.п. На самом деле этот бардак не истребим. Но эта ситуация носит хаотический характер – могут спросить встречающую сторону, могут не спросить. Вы можете 15 раз проехать по российскому паспорту туда-обратно, но на сегодня все чаше и чаще могут задавать вопрос о приглашающей стороне», – рассказал представитель «ДНР».

Поэтому сейчас люди, в основном, пересекают «границу» с двумя паспортами – «ДНР» / «ЛНР» и России. «Паспорт ДНР – чтобы предъявлять на нашей границе, а паспорт РФ – чтобы предъявлять на российской стороне. Это снимает вопрос. Но если вы имеете только российский паспорт, то при въезде в ДНР или ЛНР могут возникнуть проблемы», – пояснил он.

Он пояснил, что сейчас в условиях закрытой линии разграничения единственный способ попасть на подконтрольную Украине территорию – через Россию. Поэтому это направление несмотря на карантин пользуется популярностью. Но с 1 марта это можно сделать только по загранпаспортам, ранее это было возможно по внутренним украинским паспортам. И соответственно, если человек таким образом пытается попасть в Украину, то он с собой точно не возьмет «паспорт ДНР». «Есть большое количество людей, которые выезжают от нас в Россию с украинским загранпаспортом, и заезжают в Украину со стороны Харькова, Сум, Полтавы и т.д. Но если у него нет загранпаспорта, то въехав в Россию и не сумев попасть в Украину, этот человек должен вернуться обратно в ДНР, а тут, как я сказал – начинаются проблемы», – уточнил Пургин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube