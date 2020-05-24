Приглашение, пересечение КПВВ, перенос дат: На Донетчине рассказали об особенностях ВНО этого года

В этом году в целом процедура Внешнего независимого оценивания (ВНО, ЗНО) не меняется, просто будут дополнительно применяться карантинные методы. Но при этом все будет зависеть от ситуации с карантином, поэтому в дальнейшем возможны изменения в датах проведения ВНО. Об этом рассказала заместитель директора Донецкого регионального центра оценивания качества образования Лариса Лащенко, передает «АКМЦ».

Она напомнила, что Министерство образования и науки приняло решение, что первое ВНО начнется с 25 июня. «25 июня тестированием по математике мы начинаем, а 17 июля тестированием по химии завершаем. И в период с 17 по 29 июля в три этапа будут объявлены результаты», – сказала Лащенко.

Уже 4 июня участники ВНО на своих информационных страницах увидят приглашения-пропуска, в которых будет указано – в какой пункт тестирования они распределены, по какому адресу они должны явиться в тот или иной день. «Как только придет этот день, 4 июня, сразу заходите на свои страницы и распечатывали эти приглашения», – акцентировала замдиректора.

Если карантина 25 июня уже не будет, то участники из неподконтрольных территорий смогут спокойно приехать на пункты сдачи. «Если за это время участники из неподконтрольных территорий не смогут по каким-то причинам пересечь линию разграничения, они могут в 5-дневный срок подать заявление на дополнительную сессию. И мы от них не требуем никаких дополнительных документов. Если же ситуация в целом не будет такой стабильной как сейчас, и будет переноситься внешнее независимое оценивание, то это будет для всех, а не только для участников из неконтролируемой территории», – рассказала Лариса Лащенко.

Она отметила, что в целом процедура тестирования не меняется, просто будут дополнительно применяться карантинные методы.

Лащенко напомнила, что в этом году появилась возможность перерегистрации с дополнительной сессии в основную, и региональные центры до 12 мая принимали такие заявления. А до 18 мая принимались заявления от тех, кто хотел сменить место прохождения ВНО.

«А теперь еще с 25 мая по 9 июня будет дополнительный период регистрации на дополнительную сессию. И я хотела бы донести до сведения общественности, что с 2020 года добавляется новая категория. То есть в случае чрезвычайных ситуаций, карантина, который устанавливается на территории государства, зарегистрироваться в дополнительный период могут все лица, проживающие на этой территории. Если раньше на дополнительную сессию могли зарегистрироваться лица с неконтролируемой территории, то теперь все, кто не успел и не смог зарегистрироваться, могут обращаться к нам в этот период. В регистрационной карточке, которую надо создать в новой программе именно с 25 мая, к основным документам (копия паспорта, копия документа о среднем образовании) прилагается также копия документа с местом регистрации, чтобы мы видели, что там указано проживание на территории Украины», – пояснила Лащенко.

Если будет новая вспышка коронавируса, то тогда ВНО перенесут на август уже без государственной итоговой аттестации, а будет только ВНО для поступления в учреждения высшего образования.

Как сообщалось ранее, Минобразования утвердило сроки и расписание проведения ВНО-2020. Также в этом году абитуриенты с неподконтрольных территорий могут поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре без прохождения ВНО.