Пограничники Донетчины уничтожили 7 километров сетей браконьеров (Фото)

Пограничники совместно с налоговиками уничтожили 7 км незаконных орудий лова. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Отмечается, что данные бесхозные сети пограничники обнаружили за 4 месяца патрулирования Азовского моря и побережья. Так, было обнаружено более 130 единиц незаконных орудий лова, общая длина которых составила около 7 километров.

Если в сетях находилась рыба, то ее отпускали в воду, а сами сети передавали представителям Государственной налоговой службы.

Уничтожение сетей проходило на полигоне твердых бытовых отходов.