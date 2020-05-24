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Пограничники Донетчины уничтожили 7 километров сетей браконьеров (Фото)

24.05.20 20:41

Пограничники совместно с налоговиками уничтожили 7 км незаконных орудий лова. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Отмечается, что данные бесхозные сети пограничники обнаружили за 4 месяца патрулирования Азовского моря и побережья. Так, было обнаружено более 130 единиц незаконных орудий лова, общая длина которых составила около 7 километров.

Если в сетях находилась рыба, то ее отпускали в воду, а сами сети передавали представителям Государственной налоговой службы.

Уничтожение сетей проходило на полигоне твердых бытовых отходов.

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