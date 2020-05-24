«Л-ДНР» по продуктам на 99% зависят от России, – Пургин

На период карантина Россия ограничила вывоз со своей территории некоторых медикаментов. Но если будут введены аналогичные запреты на отдельные продукты питания, это серьезно осложнит ситуацию в «ДНР» и ЛНР». Об этом рассказал один из основателей «республики» Андрей Пургин.

«Продовольственные запасы ЛНР и ДНР на 99% зависят от Российской Федерации», – пояснил он причину опасений.

Причем, по его словам, 90% продовольствия идет официально, а остальные 10% – это контрабанда, которая действует только для отдельных торговых сетей, связанных с «аффилированными лицами».

«Даже если у нас местная курятина, то фуражное зерно как корм – это Россия. Даже если фабрика "Геркулес" производит много продуктов, или "Колбико" – колбасы, то 90% мяса для них поставляется из России. Поэтому практически все доставляется из РФ, а здесь просто перерабатывается и подается конечному потребителю в виде полуфабрикатов или готовой продукции», – рассказал Пургин.

Но в целом на данный момент «республики» продовольствием обеспечены, дефицита нет.

Лидер «ДНР» отметил, что с начала карантина отмечалось повышение цен, особенно это коснулось дешевой группы товаров. А так как в «республике» работы мало, поэтому у людей денег нет, основное население находится за чертой бедности, то жители не имеют возможность закупать продукты впрок.

Регулировать «по правильному» цены «ДНР» не может, т.к. в «республике» нет продовольственного запаса, «госрезерва». «А запретительные меры приведут к тому, что торговые сети будут придерживать товар, и это приведет к дефициту. То есть от запретов ситуация может только ухудшиться», – сказал Пургин.

«То есть нам нужно, чтобы из России завезли большую партию дешевых товаров, но я пока о таких планах не слышал. А второе – нам нужны гарантии от РФ, что если Россия что-то будет закрывать из своих продуктовых корзин, чтобы это не коснулось нас. Потому что Донбасс должен в этом отношении иметь особый статус. Но пока этого не видно, мы попали в такую же ситуацию, как и все», – считает Пургин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube