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Карантин: Что происходит на железнодорожном вокзале Мариуполя (Фото)

24.05.20 22:34
Железнодорожный вокзал Мариуполя
Железнодорожный вокзал Мариуполя / Фото: 0629.com.ua

22 мая в Украине должны были возобновиться внутриобластные перевозки. Но Донецкая область до сих пор так не перешла на второй этап карантина, поэтому в регионе этого не произошло.

В Мариуполе все также пустует железнодорожный вокзал, электрички не ходят, передает «Сайт города Мариуполя».

Все двери в здание вокзала закрыты. На стекле надписи «Карантин».

Главный ход перегорожен скамейками как снаружи, так и внутри.

Пригородные кассы также не работают.

А вот к перрону пройти можно. С одной стороны ворота открыты. Похоже, что сделано это для работников предприятия. Они ведут подготовку к открытию вокзала, но, когда это произойдет не знают. «Пока ничего не говорят, ждем», – говорит одна из сотрудниц вокзала.

Известно, что большинство работников вокзала сидят на карантине дома уже 2 месяца.

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