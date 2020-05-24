Всего 148: На Донетчине подтверждены 5 новых случаев СOVID-19

Сегодня, 24 мая, в Донецкой области подтверждены 5 новых случаев СOVID-19, из них 4 в Мариуполе и 1 в Волновахском районе. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В Мариуполе положительные результаты ПЦР-исследования получили 12-летний мальчик, 87-летняя женщина, а также мужчины 79 и 56 лет.

В Волновахском районе – 59-летний мужчина.

«Все они – из числа контактных лиц, у которых наличие вируса было установлено ранее», – пояснил губернатор.

Таким образом, с начала объявления карантина на Донетчине выявлено 148 случаев коронавирусной болезни:

4 из них завершились летальным исходом;

62 пациенты выздоровели;

82 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 мая в Украине коронавирусом заболели 20 986 человек (7 108 человек – выздоровели, 617 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 43 случая СOVID-19 (33 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 385 случаев (выздоровели – 102 человек, летальных случаев – 10). В «ЛНР» (на 22 мая) – 377 заболевших коронавирусом (выздоровели – 133 человек, летальных случаев – 5).