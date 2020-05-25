В Ворошиловском районе больше всего случаев: В Донецке массово вскрывают автомобили

В неподконтрольном украинским властям Донецке неизвестные ночью массово вскрывают автомобили – воруют аккумуляторы. Также снимают шины и сливают бензин, забирают вещи, оставленные в салоне. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают в местном паблике, несколько машин подверглись нападениям в Ворошиловском районе. Как уточняют дончане, подобные инциденты происходят и в иных районах, просто в Ворошиловском больше всего случаев.

«У меня украли запаску с "Газели", ничего удивительного. Как-то не спал, вышел во двор – ходят синяки какие-то, часа в 2 ночи, не стесняясь вообще», – рассказывает Александр:

«У меня так у знакомого 2 раза машину вскрывали на одном месте», – делится Дмитрий.

Также жители Донецка отмечают, что страдают чаще всего «ВАЗы», старые «Опели», на которых не стоит сигнализация. Однако иные автомобилисты рассказывают, что и сигнализация не становится препятствием, так как она не подсоединяется к капоту: воры снимают решетку и достают аккумулятор.

Возмущение автовладельцев вызывает бездействие «полиции»: