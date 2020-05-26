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Черные тучи над Донецком и «удирающий от стихии» автомобиль: В сети появились новые кадры (Фото)

26.05.20 08:59
Донецк / Евгения Карпачева
Донецк / Евгения Карпачева / Фото: facebook.com

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Евгения Карпачева показала умытый дождем город. Фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

Женщина запечатлела пр. Ленинский, р-н «Золотого кольца», ТЦ «Континент» и иные места, когда над ними собрались черные грозовые тучи.

Один из кадров вызвал у пользователей соцсетей наибольшее восхищение:

Люди отмечают схожесть с кадрами художественного фильма:

  • Юлия: «Как кадр из мистического фильма»;
  • Евгения: «Удирает от вулканического облака»;
  • Елена: «Ух ты! Точно – как из кино кадр!»;
  • Евгения: «Удирают от стихии»;
  • Юлиана: «Красиво».

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