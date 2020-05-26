Черные тучи над Донецком и «удирающий от стихии» автомобиль: В сети появились новые кадры (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Евгения Карпачева показала умытый дождем город. Фото она опубликовала на своей странице в Facebook.
Женщина запечатлела пр. Ленинский, р-н «Золотого кольца», ТЦ «Континент» и иные места, когда над ними собрались черные грозовые тучи.
Один из кадров вызвал у пользователей соцсетей наибольшее восхищение:
Люди отмечают схожесть с кадрами художественного фильма:
- Юлия: «Как кадр из мистического фильма»;
- Евгения: «Удирает от вулканического облака»;
- Елена: «Ух ты! Точно – как из кино кадр!»;
- Евгения: «Удирают от стихии»;
- Юлиана: «Красиво».