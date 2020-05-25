Остается поставить магазин «Наливайка»: У гостиницы «Виктория» в Донецке поставили мангалы (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в сквере у гостиницы «Виктория» установили магналы и начали сдавать в аренду беседки. Местных жителей это возмутило – мнениями люди делятся в соцсетях.

Гостиница расположена недалеко от центра, в непосредственной близости от стадиона «Донбасс Арена» – на пр. Мира.

«В парке при гостинице "Виктория" начали сдавать в аренду беседки с ржавыми мангалами. Ждем пивнушку на входе», – пишут в местном паблике.

Такого мнения придерживаются многие дончане:

Михаил: «Ну понятно, что с началом войны это место запущенное. Но вместо того, чтобы его привести в порядок, превращать в шашлычную... Детская площадка переломанная, "речка" нечищеная (про рыбок и не вспоминаем), лестница к памятнику "Освободителям Донбасса" посыпалась»;

Татьяна: «Да, реально быд****на. Мы тоже были удивлены на очередной прогулке. Все рассыпается, площадка детская вообще убогая, а они мангалы ставят, привет, 90-е… Отжать красивое место быстро получилось, а за 6 лет там хоть что-то сделать жаба давит»;

Сергей: «О норм! Скоро на "Арене" наливайку сделают… Все для людей… Очень люблю свой город, и не очень хочу, чтобы из него сделали "гендель"! Я раньше работал в "Виктории"»;

Евгений: «Остается поставить магазин "Наливайка"»;

Сергей С.: «Наливайка нужна, 100 пудов».

Как отметил дончанин Виталий, эта гостиница сейчас не востребована. «А кому оно в нынешних реалиях нужно? Эта гостиница построена для деловых людей. Сейчас такие сюда не приезжают и вряд ли уже будут приезжать», – считает Виталий.

При этом некоторые дончане высказывают иные мнения: