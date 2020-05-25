Просто невероятно красиво: В Донецке и Макеевке видели двойную радугу (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области местные жители наблюдали огромную радугу. Фотографиями люди массово делятся в соцсетях.

Так, жители Донецка в разных концах города 24 мая видели двойную радугу. Лучше всего ее удалось запечатлеть на пр. Мира.

Четкую двойную радугу видели и жители Макеевки.

Люди делятся восхищенными комментариями, отмечают красоту данного природного явления. «Просто невероятно красиво! Восхитительно! Супер! Холодно, дождливо, но как красиво! Очень здорово!», – пишут в соцсетях.

При этом дончане и макеевчане отмечают, что было очень холодно, местами шел град.

Многие считают появление двойной радуги хорошим знаком.