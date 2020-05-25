Вероятность успеха вакцины от коронавируса снизилась до 50%: Подробности

Вакцина против коронавируса, разработанная Оксфордским университетом в сотрудничестве с фармацевтической компанией AstraZeneca, вероятно, будет успешной лишь наполовину. Когда ученые начинали ее вырабатывать, вероятность успеха составляла 80%, а сейчас – всего 50%. Об этом сообщил британскому изданию Telegraph Адриан Хилл, руководитель проекта в Оксфорде, пишет «Сегодня».

Поскольку распространение вируса в Великобритании уменьшается и врачи регистрируют все меньше зараженных, разработчики вакцин в Оксфорде вряд ли смогут привлечь достаточное количество добровольцев для следующего этапа тестирования нового типа коронавирусной вакцины. Если COVID-19 не распространится, добровольцы не смогут столкнуться с вирусом, что не позволит ученым оценить эффект новой вакцины, которая тестируется на людях с 23 апреля.

Результаты первого этапа клинических испытаний, проведенных в Великобритании, будут объявлены в июне. Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, в сентябре 30 млн человек в Великобритании, то есть чуть менее половины населения, получат доступ к вакцине.

Ранее журнал Nature уже указывал, что не стоит слишком увлекаться новыми вакцинами. Что касается вакцины Оксфордского университета, она показала отличные результаты в тестах на обезьянах, но в одном аспекте: она защитила их от пневмонии при заражении SARS-CoV-2. Однако вирус оставался активным в полости носа подопытных животных.