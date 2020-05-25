НВФ готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) ведут обстрелы позиций Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что НВФ продолжают откровенно пренебрегать правилами ведения войны и Международным гуманитарным правом.

Только за 2-е прошедших суток НВФ несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов. В частности, артиллерийские системы были размещены рядом с домами в неподконтрольных украинским властям населенных пунктах Васильевка и Яковлевка.

В пресс-центре сообщили, что, таким образом прикрыв себя от ответного огня, артиллеристы противника выпустили 32 снаряда калибром 122 мм по украинским военным у Каменки. А с территории поселка Байрак (Горловка) – 30 снарядов калибром 122 мм по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским.

На улицах временно неподконтрольной Голубовки (до переименования – Кировск) были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». На глазах горожан НВФ неоднократно совершали демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковского. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами.

Украинские разведчики сообщают, что, по подтвержденным данным, НВФ «готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, что свидетельствует о подготовке следующих провокаций и является очередным грубым нарушением прав гражданского населения на временно оккупированных территориях».

В штабе считают, что такие действия НВФ имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военных в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей.

«Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам», – отметили в пресс-центре.