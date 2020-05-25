На Луганщине убили человека и пытались сжечь труп

На Луганщине правоохранители установили двух мужчин, причастных к убийству 29-летнего жителя Северодонецка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

19 мая в коллекторе, расположенном в лесополосе вблизи ул. Вилесова в Северодонецке нашли обгоревшее тело мужчины. При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что потерпевший погиб в результате множественных телесных повреждений.

«В результате кропотливой работы установлено, что во время совместного употребления алкогольных напитков между потерпевшим и его 33-х и 25-ти летними компаньонами произошла драка. Один из них поджег место преступления, чтобы скрыть вещественные доказательства и следы их пребывания в коллекторе», – рассказали в полиции

В пресс-службе также сообщили, что в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение» ранее судимому 33-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.