За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 259 человек. Среди них 16 детей и 43 медицинских работника. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 25 мая, озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 259 человек. Из них 16 детей и 43 медработника. Были госпитализированы 77 человек. Зафиксированы 6 летальных случаев. При этом выздоровели 126 человек. В целом за все время пандемии в Украине заболели 21245 человек. Из них 1546 детей и 4112 медработников. При этом в целом выздоровели 7234 человека, а летальных случаев 623», – сказал глава Минздрава.

Максим Степанов также проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (45), Львовской (27) областях и г. Киеве (29).

Отметим, что по данным Минздрава по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксировано 148 случаев заболевания COVID-19, в Луганской – 43.