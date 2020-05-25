Сводка из зоны ООС за 24 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

на окраинах Каменки – из артиллерийских систем калибром 122 мм;

рядом с Авдеевкой – из миномета калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в окрестностях Красногоровки – из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новотроицкого и Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от Водяного – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских военных:

у Орехово – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из ствольной артиллерии калибром 122 мм, минометов калибрами 82 мм и 120 мм.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от Песок вели огонь из минометов калибром 120 мм, а у Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 20 единиц. Применялись минометы калибром 120 мм, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подвергся район поселка Старомихайловка, на горловском направлении – районы поселков Байрак и Доломитное».

В «ДНР» также сообщают, что «войска Киева сегодня утром обстреляли из минометов поселок в северном пригороде Донецка».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.