В ВСУ коронавирусом болеют 62 человека

В Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 62 человека. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 25 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 62 человека острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 91 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 262 человека. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 38 человек», – говорится в сообщении.

Военные медики также проинформировали, что за прошедшие сутки новых случаев COVID-19 в армии не зарегистрировано.