На Луганщине в очередной раз не выявили ни единого заболевшего COVID-19

На Луганщине за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заболевания COVID-19, в области по-прежнему 43 подтвержденных случая. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«За прошедшие сутки новые заболевания COVID-19 в области не зафиксированы. За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 43 человек. Из них выздоровели – 34; лечатся – 9 (4 – на стационаре, 5 – амбулаторно) – отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что 1 человек лечится в больнице Рубежного, 1 – Лисичанска и 2 – Старобельска.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 2,05%», – сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 мая в Украине коронавирусом заболели 21 245 человек (7 234 человека – выздоровели, 623 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 148 случаев заболевания (62 человека выздоровели, летальных случаев – 4).

В «ЛНР» – 384 случая (179 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ДНР» (на 24 мая) – 385 случаев (выздоровели – 102 человека, летальных случаев – 10).