«Прожорливого растратчика – в отставку»: Устроившие протест в «ЛНР» шахтеры деньги так и не получили

В «ЛНР» после получившей широкую известность забастовки на шахте «Никанор-Новая» (Перевальский район, г. Зоринск) «власти» обещали выплатить задолженность до 25 мая. Однако денег шахтеры так и не увидели. Ситуацию обсуждают в местных пабликах в соцсетях.

В частности, горняки отмечают, что деньги они не получили. «На сегодняшний день долги рабочим шахты "Никанор-Новая" по-прежнему не выплачены. С момента прекращения забастовки 5 мая, не было сделано ни одной выплаты (5 мая, в день прекращения забастовки, шахтерам перечислили 2-месячную задолженность за октябрь и ноябрь). Более того – источник с шахты сообщает, что им уже и не обещают выплачивать задолженности. Эта тема вообще не поднимается», – отмечается в местном сообществе.

Люди уже не надеются на выполнение обещаний «властями», на получение денег, и делятся в соцсетях возмущениями:

Алексей: «Не платили и не будут. Потому что денег нет, но вы держитесь!»;

Тимур: «Людей просто кинули. Впрочем, ничего нового...»;

Андрей: «И так будет со всеми остальными. Касается не только шахтеров, но и оставшихся промышленных работников»;

Ольга: «Самое главное, что у них уже морды в экран не помещаются. А про то, как люди без денег живут, по ходу, думать не надо!»;

Ирина: «Та нет у них денег. Все украдено»;

Саша: «Так кинуть людей... Никто о людях не думает»;

Надежда: «Прожорливого растратчика Пасечника – в отставку»;

Андрей: «Вместе с его хозяином».

Напомним, в «ЛНР» на шахте «Никанор-Новая» 29 апреля началась забастовка шахтеров – 38 горняков отказались подниматься из забоя на поверхность. Основные требование: выплатить задолженность по заработной плате, которая суммарно составляет около 20 месяцев, а также не закрывать шахту. 2 мая сообщалось, что под землей уже было 50 бастующих. Благодаря акции протеста 1 мая работникам выплатили оклады за 2 месяца. Но люди продолжили акцию, настаивая на полном погашении долга, сохранении предприятия и чтобы против протестующих не вводились силовые санкции. Также они требовали, чтобы к ним допустили «республиканские» СМИ.

4 мая на бастующую шахту приехал «министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» Павел Мальгин. Он договорился о прекращении забастовки. Горнякам было обещано выплатить всю текущую задолженность (прямая задолженность – почти полгода) до 25 мая.

Позже стало известно, что после нашумевшей забастовки уволили часть работников.