Степанов рассказал, когда в Украине разрешат проводить концерты

Вопрос проведения масштабных концертов в Украине в рамках ослабления карантина можно будет обсуждать ближе к 22 июня. До этого срока проведение таких массовых мероприятий в стране невозможно. Об этом сегодня, 25 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, отвечая на вопрос о том, когда в Украине разрешат проводить концерты и можно ли ожидать этого 13 июня.

«13 июня вряд ли. Это невозможно. Потому что, исходя из нашей эпидемиологической ситуации и в соответствии с нашим постановлением касаемо карантина на территории Украины, продленного до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусматривается на тех этапах, которые есть сегодня. Или том этапе, который наступит после 1 июня или после 10 июня», – сказал глава Минздрава.

«Мы можем об этом говорить исключительно ближе к 22 июня. Как, каким образом можно разрешить те или иные крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях», – добавил министр.