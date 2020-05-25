В «ЛНР» сообщают о 384 подтвержденных случаях коронавируса

В «ЛНР» по состоянию на сегодня, 25 мая, зарегистрированы 384 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«В ЛНР, согласно проведенным исследованиям, за выходные выявлены 7 новых случаев заболевания COVID-19», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 9:00 25 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 384:

выписаны – 179 человек,

летальных случаев – 5.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 мая в Украине коронавирусом заболели 21 245 человек (7 234 человека – выздоровели, 623 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 148 случаев заболевания (62 человека выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 43 случая СOVID-19 (34 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» (на 24 мая) – 385 случаев (выздоровели – 102 человека, летальных случаев – 10).