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Сегодня утром в Славянске произошло ДТП (Фото)

25.05.20 10:59
Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска
Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска

Сегодня утром, 25 мая, в Славянске (Донецкая обл.) произошло ДТП с участием двух легковых авто. Об этом сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что на перекрестке ул. Свободы и Торской около 8.30 водитель ВАЗ 2107 не предоставил преимущество в движении ВАЗ 2114, в результате чего произошло столкновение.

«К счастью, обошлось без пострадавших, но авто получили механические повреждения. Водители обоих транспортных средств не имели признаков алкогольного или наркотического опьянения. На водителя-виновника ДТП патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП)», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также проинформировали, что за прошедшие выходные в Краматорске и Славянске произошло 7️ дорожно-транспортных происшествий, в 2-х из которых пострадали люди.

Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска
Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска
Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска
Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска

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