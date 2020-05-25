Помогал сотрудникам «МВД» переходить на украинскую сторону: В «ЛНР» мужчину отправили на 12 лет в тюрьму

В «ЛНР» местного жителя «осудили» на 12 лет лишения свободы за «государственную измену». Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», мужчина выезжал на подконтрольную украинским властям территорию, где якобы был завербован СБУ. «В период времени с июня 2018 года по февраль 2019 года выполнял задания, направленные на выманивание бывших, а также действующих сотрудников МВД ЛНР на территорию Украины с целью реализации операции СБУ – специальной программы "Тебя ждут дома". В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, дал признательные показания, подробно излагая свои действия и роль при выполнении заданий, поставленных ему сотрудниками СБУ», – утверждают в «республике».

«За совершение преступления подсудимому судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Обвинительный приговор верховного суда ЛНР вступил в законную силу. В настоящее время осужденный отбывает наказание», – сообщают в «ЛНР».