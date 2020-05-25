Машина – вдребезги, водитель – сбежал: В Краматорске произошло жуткое ДТП (Фото)

В Краматорске сегодня ночью водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии пассажир авто получил тяжелые травмы, а водитель с места происшествия скрылся. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краматорска.

«Сегодня в 01:45 водитель автомобиля "BMW" на перекрестке улиц Маяковского и О. Тихого не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В результате аварии 37-летний пассажир, который находился на переднем сидении, получил тяжелые травмы. После аварии водитель сразу скрылся в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

Фото: прес-служба полиции Краматорска

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта полицией проводится проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

«Следователь обращается ко всем гражданам, кто стал свидетелем или очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия или располагает информацией о личности водителя с просьбой сообщить в полицию. Обращаться в Краматорский отдел полиции по телефону 095-244-75-38 или "102"», – добавили в пресс-службе.