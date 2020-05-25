Машина – вдребезги, водитель – сбежал: В Краматорске произошло жуткое ДТП (Фото)

В Краматорске сегодня ночью водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии пассажир авто получил тяжелые травмы, а водитель с места происшествия скрылся. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краматорска.
«Сегодня в 01:45 водитель автомобиля "BMW" на перекрестке улиц Маяковского и О. Тихого не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В результате аварии 37-летний пассажир, который находился на переднем сидении, получил тяжелые травмы. После аварии водитель сразу скрылся в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта полицией проводится проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.
«Следователь обращается ко всем гражданам, кто стал свидетелем или очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия или располагает информацией о личности водителя с просьбой сообщить в полицию. Обращаться в Краматорский отдел полиции по телефону 095-244-75-38 или "102"», – добавили в пресс-службе.