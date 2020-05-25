В «ДНР» на выходных в ДТП получили травмы 8 человек (Фото)

В «ДНР» в период с 23 по 24 мая произошло 5 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, и зарегистрированы 12 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

23 мая в Буденновском районе Донецка 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на опору линии электропередач. В результате ДТП водитель и 2 пассажира автомобиля получили травмы.

24 мая в Советском районе Макеевки на автодороге «Харцызск – Енакиево» водитель автомобиля «ВАЗ-21150» не справился с управлением, выехал на обочину, где произошло опрокидывание авто. В результате ДТП пассажир был травмирован.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 313 нарушений ПДД, среди которых 41 факт управления транспортом в состоянии опьянения.