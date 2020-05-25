Три фамилии, два гражданства, пять паспортов: На границе с РФ выявили необычного нарушителя

В воскресенье, 24 мая, на Луганщине недалеко от границы с Россией пограничники обнаружили нарушителя с недействительными документами Украины и России. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Неподалеку пос. Меловое пограничный наряд остановил для проверки документов мужчину, который предоставил пограничникам 3 паспорта, выданных на разные имена одному и тому же человеку с одинаковой датой рождения: внутренний паспорт гражданина Украины и 2 загранпаспорта гражданина РФ.

«Во время установления личности задержанного, мужчина предоставил правоохранителям еще 2 паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые также выданы на различные установочные данные. Они находились у него дома. Проверив паспортные документы, правоохранители установили, что все паспорта настоящие и получались гражданином после изменения несколько раз фамилии и имени», – отметили в пресс-службе.

Установив личность мужчины, пограничники привлекли его к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима, поскольку он находился в пограничной зоне с документами, выданными на измененные имя и фамилию. После этого мужчину передали сотрудникам полиции для принятия по нему правового решения.