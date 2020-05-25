COVID-19: В «ДНР» заявили об очередном летальном случае

В «ДНР» зафиксировали еще один летальный случай от COVID-19. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР»

«24 мая исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. За прошедшие сутки зарегистрирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции – мужчина в возрасте 58 лет», – сообщают в «ДНР».

Всего по состоянию на 11:00 25 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «республике» – 385:

на лечении – 272 пациента,

выписаны – 102 человека,

летальных случаев – 11.

«Всего под наблюдением 8 083 человека: в условиях стационарных отделений – 266 человек, 7 817 человек находятся на самоизоляции на дому. Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 298 человек», – сообщают в «минздраве».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 мая в Украине коронавирусом заболели 21 245 человек (7 234 человека – выздоровели, 623 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 148 случаев заболевания (62 человека выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 43 случая СOVID-19 (34 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 384 случая (выздоровели – 179 человек, летальных случаев – 5).