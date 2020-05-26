Бульвар Димитрова в Горловке: От улицы Ленина и до гостиницы «Родина» (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Валерий показал, как сегодня выглядит бульвар Димитрова.

Бульвар расположен в самом центре города, рядом с «горисполкомом». Горловчанин показал б. Димитрова, начиная от ул. Ленина, где высажены березы.

Бульвар пересекает ул. Рудакова: в этом месте установлены металлические конструкции в виде сердец и в виде колец – на них вешают замки влюбленные пары. Металлоконструкции, как и замки на них, поржавели.

На детских площадках – много детей. Работает надувной батут.

Также горловчанин пересек пр. Победы и показал, как выглядит гостиница «Родина», расположенная напротив КСКЦ «Стирол».

Ранее сообщалось, что в Горловке городские парки и скверы начнут работу с 23 мая.