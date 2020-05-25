В Донецке показали набережную с необычного ракурса и местный «Титаник» (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал набережную с необычного ракурса, а также одну из достопримечательностей – разрушенный кафе-корабль.

«Виконста» начал прогулку вблизи ТРЦ «GREEN Plaza», перешел улицу Артема и направился в сторону набережной. «Вы набережную с такого ракурса еще ни разу не видели. В основном все приходят на пр. Ильича либо на б. Шевченко и спускаются вниз. А мы зайдем с пр. Дзержинского», – сказал дончанин.

«В том месте планировалась достройка набережной, но, к сожалению, ее так и не получилось достроить», – добавил он.

Житель Донецка прошел мимо «республиканского центра занятости», мимо академии автотранспорта и вышел к реке Кальмиус – в этом месте ее берег порос камышом, в камышах квакают лягушки, рядом плавают маленькие уточки.

«Виконста» рассказал, что в речке можно ловить рыбу, но ее мало. Встречаются караси, мелкие судаки.

Дончанин прошел мимо Дворца спорта «Динамо». Неподалеку у берега находится корабль, который, по словам «Виконсты», «раньше был полон сил». Сейчас же донецкий «Титаник» – в разрушенном состоянии. «Не затонул, но уже не функционирует», – сообщил мужчина.

Он напомнил, что ранее это был кафе-корабль («Пилигрим»). Рядом – объявление о продаже корабля.

Чуть дальше – небольшой пирс.

Также дончанин рассказал о недвижимости в городе. Ворошиловский и Калининский районы, по его словам, – с самой дорогой недвижимостью. Ценятся квартиры с видом на реку.

«Виконста» прошел по берегу реки, отметив, что чуть отходишь от центральной части набережной – и уже состояние оставляет желать лучшего. «Также и окраины города – в центре видите одну картинку, а приезжаете на Петровку – и там, к сожалению, таких красивых парков не будет», – сообщил мужчина.

Он подошел к тому месту, где основная часть людей свои прогулки заканчивает – где заканчивается плитка. Там расположен пляж. Затем дончанин показал благоустроенную часть – дорожки вдоль реки, вымощенные плиткой, скамейки, спортивные и детские площадки.

Коммунальщики следят за чистотой. На металлических конструкциях на детской площадке обновляют краску. Окрашено и ограждение. Работу выполняют аккуратно – чтобы не загрязнить бордюр, подкладывают картонки.

На мосту (пр. Ильича) ограждения подготовлены к ремонту или покраске: трогать и опираться на них запрещено, о чем есть объявление на входе на пешеходную дорожку моста.

«Виконста» прошел по пешеходному переходу на другую сторону улицы. Указатель сообщает, что с этого места до стадиона «Донбасс Арена», – 2,6 км.

Житель Донецка показал также памятник Антону Чехову, и еще один пляж. Он отметил, что много людей на набережной можно встретить вечером – а днем, еще и в холодную погоду, прогуливающихся дончан совсем мало.