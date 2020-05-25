За выходные на Донетчине уничтожили 73 взрывоопасных предмета

За выходные на Донетчине пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили 73 взрывоопасных предмета. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«В течение прошлых выходных, 23-24 мая, специалистами пиротехнических работ была обследована территория общей площадью 4,24 га и изъяты 73 взрывоопасных предметов. В частности, 24 мая диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что в гараже на ул. Федорова в г. Мариуполь был обнаружен предмет, внешне похожий на взрывоопасный. На место происшествия немедленно выехали пиротехники Главного управления, установили, что данный предмет – это гранта времен Второй мировой войны. Бойцы ГСЧС изъяли и уничтожили установленным способом данный предмет», – сообщили в пресс-службе.