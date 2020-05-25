На Донетчине взяли под стражу организатора наркобизнеса

На Донетчине суд избрал меру пресечения 4 участникам преступной группы по сбыту наркотиков в г. Украинск. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 21 мая правоохранители задержали 4 участников преступной группировки, причастных к сбыту наркотиков.

Был установлен организатор незаконного бизнеса – 43-летний местный житель, который с участием сообщников наладил поставки наркотиков.

«Дельцы "работали" с наркотическими и психотропными таблетками и каннабисом. Ежемесячный доход от сбыта вещества составлял около 1,5 млн грн», – отметили в полиции.

Злоумышленников задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Их уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В субботу, 23 мая, суд избрал меру пресечения фигурантам. Организатор сбыта взят под стражу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн 102 тыс. грн.