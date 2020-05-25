На Донбассе в мае ранения получили 9 мирных жителей, – ОБСЕ

В результате обстрелов на Донбассе за период с 4 по 17 мая ранены 9 мирных жителей, в том числе 5 детей. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

«СММ подтвердила сообщения о 9 жертвах среди гражданского населения (все раненые), в том числе о 5-ти детях. Соответственно с начала 2020 года количество жертв составляет 44 человека: 6 погибших и 38 раненых», – говорится в отчете.

В целом с 4 по 17 мая СММ зафиксировала около 10 500 нарушений режима прекращения огня, включая примерно 2 000 взрывов. Для сравнения, за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано приблизительно 9 800 нарушений и 2 750 взрывов соответственно.

Кроме того, Миссия продолжала фиксировать мины и неразорвавшиеся боеприпасы по обе стороны от линии соприкосновения, включая 865 противотанковых мин около неподконтрольной украинскому правительству Старомихайловки (в районе Донецка) и по крайней мере 50 противотанковых мин возле Лебединского (Волновахский р-н, подконтрольная часть Донецкой области).