На игрока «Шахтера» положил глаз «ПСЖ», – СМИ

Клуб «ПСЖ» заинтересовался услугами бразильского футболиста «Шахтера» Додо. О том, что 21-летний правый защитник чемпионов Украины рассматривается в качестве потенциального новичка грандов из Парижа, сообщает французское издание Le10sport, пишет «Сегодня».

По данным французских СМИ, «ПСЖ», досрочно объявленный чемпионом Франции, видит в лице «горняка» Додо – малыша ростом 166 см, обладающего невероятной скоростью – возможную замену своему нынешнему правому защитнику бельгийцу Тома Менье, который намерен покинуть клуб по истечении контракта этим летом.

Также в качестве вероятной альтернативы Менье «Пари Сен-Жермен» рассматривает одноклубника Руслана Малиновского по «Аталанте» – другого бельгийца Тимоти Кастаня.

Как сообщает Le10sport, «ПСЖ» уже навел справки у «Шахтера» относительно компенсации, которую «горняки» хотели бы получить за Додо: прозвучала сумма в 30 млн евро.

В начале года попытку заполучить Додо предприняла «Бавария», предлагавшая, по одним данным, 20 млн евро, по другим – 25 млн. Однако бразилец остался в «Шахтере». «Мы вели с ними переговоры, но их не устроила наша цена. На этом разговор между клубами был прекращен», – заявил позже генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.