Скрывался в России 6 лет: На Луганщине разоблачили бывшего участника НВФ «ЛНР»

В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила жителя Золотого, который участвовал в незаконных вооруженных формированиях «ЛНР» и потом 6 лет скрывался в России. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

«Контрразведчики установили, что фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям весной 2014 года. Главари привлекали его к дежурствам с огнестрельным оружием на блокпостах боевиков. Незадолго до освобождения Золотого от террористических группировок злоумышленник скрылся в РФ», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ «встретили» бывшего участника НВФ в мае этого года после въезда на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений.