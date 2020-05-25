Газ для Украины подешевел: Оператор ГТС назвал причину

Из-за резкого падения цен на газ в Европе стоимость голубого топлива на внутреннем рынке Украины опустилась до 1860 грн за тысячу кубометров. Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своем Facebook.

На сайте компании также указано, что с 1 июня минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей снизятся на 20,7% по сравнению с маем – до 2713 грн с 3421 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). А максимальные – до 3182 грн с 3929 грн за тыс. кубометров газа, то есть на 19%.

«Наличие альтернативных маршрутов поставки газа в Украину и свободный импорт газа в страну гарантирует справедливое ценообразование для потребителей Украины. Как результат, вслед за снижением цены на газ в ЕС цена на газ в Украине снизилась уже до 1860 грн за тыс. кубометров», – написал Макогон в соцсети.

По данным Макогона, в последние недели импорт газа в Украину стабилизировался на уровне около 44 млн кубометров в сутки. При этом после запуска объединенной точки и виртуального реверса* из Венгрии с 1 мая это направление стало основным маршрутом поставки с долей практически в 50% от общего объема импорта.

Словакия опустилась на второе место – 34%, а Польша – «подросла» до 16%, причем виртуальным реверсом импортируется больше половины от общего объема.

*«Виртуальный реверс» предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.