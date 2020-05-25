На Донетчину прибыли эксперты для изучения обстоятельств гибели итальянского журналиста (Фото)

Сегодня, 25 мая, в Славянск (Донецкая обл.) прибыла группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) для изучения обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В группу экспертов входят специалисты КНИИСЭ Министерства юстиции Украины во главе с директором КНИИСЭ Александром Рувиным, а также представители Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

«Эксперты принимают участие в эксперименте с целью исследования обстоятельств убийства итальянского журналиста А.Роккелли», – говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Украина 20 ноября 2019 года подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли. Из-за эпидемии COVID-19 в Италии деятельность судебных органов в марте была приостановлена и рассмотрение апелляции по делу Маркива заблокировано.