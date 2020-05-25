Прифронтовому Зайцево и соседним поселкам нужно запастись водой: Причина

На Донетчине жителям прифронтового Зайцево, а также близлежащих поселков Майорск, Жованка и Пески рекомендуют запастись водой – 26 и 27 мая на водопроводных сетях пройдут профилактические работы. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба Бахмутской райгосадминистрации.

«26 и 27 мая 2020 года предприятие, которое осуществляет водоснабжение населенных пунктов Майорск, Зайцево, Жованка, Пески, будет проводить профилактические мероприятия по дезинфекции городских водопроводных сетей. С 8:00 26 мая до 8:00 27 мая хлорирование сетей питьевого водоснабжения, а с 8:00 27 мая – их промывка. В связи с этим просим сделать запас питьевой воды», – говорится в сообщении.