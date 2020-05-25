Даже не раскаялся: На Донетчине к 4 годам тюрьмы приговорили водителя, который сбил ребенка

В Донецкой области суд вынес приговор жителю Константиновки, который на своем автомобиле наехал на 9-летнего ребенка и даже не раскаялся в совершенном. Его приговорили к 4 годам заключения и взысканию ущерба. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 20 мая 2017 года, около 10:00, мужчина, находясь за рулем автомобиля марки "Honda CR-V", увидев малолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть в районе регулируемого перекрестка вместе со старшей сестрой, не остановил движение машины и совершил наезд на 9-летнего мальчика», – говорится в сообщении.

В результате указанного ДТП ребенок получил открытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга и переломы голени и плеча. Мальчик перенес несколько сложных операций и благодаря стараниям врачей остался жив.

«Обвиняемый своей вины в ДТП не признал и материальную помощь семье тяжело травмированного ребенка не предоставил», – отмечают в прокуратуре.

Житель Константиновки судом был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, причинившее тяжелое телесное повреждение) УК Украины.

Согласно приговору суда, дерзкий водитель проведет ближайшие 4 года в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа и не сможет управлять транспортными средствами еще 2 года.

С осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскан материальный ущерб в размере 9759 грн и моральный – 250 тыс грн.