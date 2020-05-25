Упали в 10 раз: Главный ресторатор Донецка рассказал о бизнесе в условиях карантина

В неподконтрольном украинской власти Донецке при карантине доходы ресторанного бизнеса упали в 10 раз. Об этом российскому изданию рассказал владелец центральных в городе ресторанов «Оливье-80» и «Burger bar» Андрей Бегеза.

Ресторатор отмечает, что, как и везде, в Донецке условный потребитель сегодня сократил расходы: теперь он постирает дома, а не, скажем, в химчистке, маникюр и косметические процедуры будет делать реже, еду приготовит сам и откажется от похода в кафе.

Кафе и рестораны в «ДНР» не закрывались во время карантина. Но сначала им разрешили работать до18:00, а далее до 22:00 – лишь в формате доставки. С 30 апреля было послабление – дополнительно разрешили обслуживание на летних площадках после 18:00.

В итоге, доходы бизнеса того же Андрея Бегезы упали в 10 раз. «Я не смогу врать своим посетителям. Я не смогу не доложить в штрудель вишню, подать позавчерашний хлеб, а из дешевой печени приготовить фуа-гра (которой уже давно нет в продаже в ресторанах – не те финансовые возможности у гостей). Значит, я должен урезать свою маржу. После введения ограничений, реализация сейчас упала ровно в 10 раз», – рассказал он.

В «Оливье-80» при карантине

Бегеза отмечает, что формат доставки не спасает кафе и рестораны. И он не понимает карантинной логики «властей» – почему до 18:00 работать в обычном формате можно, а после – нет. «А что вирус после этого времени становится как-то особенно активен? Карантин никто не объявлял при этом», – говорит он (отметим, что в «республике» официально не карантин, а «режим повышенной готовности»).

Доходы падают, а «налоговая» нагрузка осталась прежней. Ресторатор отмечает, что в условиях нынешних реалий, выставляемые ему «налоги» – это 100% реализации за 10 дней работы. «А ведь есть еще аренда, заработная плата, коммунальные платежи, продукт себестоимости самих блюд, расходные средства, в том числе и на соблюдение санитарных норм и требований по борьбе с Covid-19», – поясняет Бегеза.

В «Оливье-80» при карантине

Как и иные предприниматели, он был вынужден сократить часть сотрудников, у иных уменьшилось время работы, соответственно, и зарплата.

«В России предпринимателям предлагают брать кредиты, чтобы погасить долги по заработной плате. Вопрос – будет ли прибыль потом, чтобы закрыть этот кредит? Но у нас даже и этого нет. Нас, общепит, нужно просто закрыть. Тогда я не плачу зарплаты, налоги, коммунальные и прочее. Тогда арендатор не имеет права требовать с меня аренду. А раз я не закрываюсь, то почему арендатор мне должен снижать аренду?», – сетует ресторатор.

Напомним, что в 2017 году Бегезу арестовал «ОБЭП ДНР», больше месяца он провел «на подвале».