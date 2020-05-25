С 1 июня КПВВ на Донбассе переходят на летний график, но остаются закрытыми

С 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе переходят на летний график работы, однако продолжает действовать запрет на пересечение линии разграничения. Об этом сообщает Донецкий пограничный отряд Госпогранслужбы Украины в Facebook.

«Согласно распоряжению командующего операции Объединенных сил с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний график работы – с 6:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

При этом в погранотряде обращают внимание, что в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения через КПВВ продолжают действовать.

«Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего Объединенных сил при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера», – отмечается в сообщении.

В погранотряде добавляют, что в то же время наличие важных жизненных обстоятельств и положительного решения командующего Объединенных сил на пропуск не гарантирует пересечения линии разграничения. Поскольку со стороны «Л-ДНР» такие попытки блокируют и разворачивают граждан в так называемую «серую зону».

«Последний такой случай имел место сегодня, 25 мая. Через КПВВ "Станица Луганская", по отдельному решению командующего Объединенных сил, на выход во временно оккупированную территорию (ВОТ) пограничники оформили гражданку Украины. Через некоторое время военнослужащие Луганского пограничного отряда уже обеспечивали возвращение женщины на контролируемую территорию. При попытке пересечения линии разграничения в сторону ВОТ Украины нашу соотечественницу остановили пророссийские боевики и заставили уходить без объяснения причин», – рассказали пограничники.