Задолженность по зарплате в Донецкой области составила больше 600 млн грн

По состоянию на 1 апреля 2020 года задолженность по выплате зарплаты на предприятиях Донетчины составила 609,9 млн грн. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В информации облстата отмечается, что в марте 2020 года средняя зарплата в регионе составила 12 225 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем больше на 7,0%, по сравнению с мартом 2019 года – на 7,6%. Реальная зарплата в марте по сравнению с февралем 2020 года выросла на 7,2%, по сравнению с мартом 2019 года – на 4,2%.

«Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 апреля 2020 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 609,9 млн грн. В течение марта долги уменьшились на 108,1 млн грн, или на 15,1%, по сравнению с 1 января 2020 года – увеличились на 44,4 млн грн, или на 7,8%. Невыплаченная зарплата эквивалентна 13,6% фонда оплаты труда, начисленного за март», – говорится в сообщении.

При этом задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях на 1 апреля 2020 года составила 305,5 млн грн, или 50,1% всех долгов по выплате зарплаты.

«Против задолженности на 1 марта это меньше на 27,1% за счет частичного погашения долгов работникам угольной промышленности, а по сравнению с 1 января 2020 года меньше на 38,1% вследствие перехода отдельных экономически активных предприятий в категорию банкротов», – пояснили в облстате.