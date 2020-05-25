Донбасс – в аутсайдерах: В Украине уже 17 регионов перешли на второй этап карантина

По состоянию на сегодня, 25 мая, в Украине из 25-ти уже 17 регионов перешли на второй этап карантина, предусматривающий существенные послабления ограничительных мер. При этом Донецкая и Луганская области до сих пор не могут выполнить требование по количеству тестов на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, передают «Донецкие новости».

Напомним, что переход на второй этап возможен при условии соответствия эпидситуации в области трем критериям:

количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12; загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна быть менее 50%; среднее количество тестирований на коронавирус (методами ПЛЦ и ИФА) в течение последних 7 дней должно быть 12 тестов на 100 тыс. населения.

В Донецкой и Луганской областях первые два критерия соблюдены, но не хватает показателя выполненных тестов. На данный момент:

на Донетчине – 8,46 тестов на 100 тыс. населения;

на Луганщине – 8,11 тестов на 100 тыс. населения.

Отметим, что это самые низкие показатели по Украине.

Анализ эпидемической ситуации по состоянию на 25 мая в разрезе регионов: