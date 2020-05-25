В лучшем случае – конец июня: Нардеп опроверг слухи об открытии КПВВ на Донбассе

Народный депутат Украины Муса Магомедов опроверг информацию, которая начала распространяться в соцсетях и СМИ, о возможном открытии контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе с 1 июня. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Есть новая нерадужная информация по открытию КПВВ на Донбассе. Конец июня в лучшем случае. Окончательное решение за ОП (Офисом президента – ред.) с Кабмином. Сейчас в СМИ разгоняют информацию про 1 июня. Насколько я знаю, она не соответствует действительности», – написал Магомедов.

«Жду от правительства официальный ответ на мой запрос по возобновлению работы КПВВ с неподконтрольными территориями. Результаты сообщу», – добавил нардеп.

Ранее сегодня Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на свои источники в ОП опубликовал информацию о «рабочей дате» открытия КПВВ – 1 июня.

«Наш источник в Офисе президента сообщает, что проезд через линию разграничения на Донбассе откроют 1 июня. Источник дополняет, что против открытия КПВВ выступает Министр МВД Арсен Аваков и Глава СБУ Баканов. Причина банальная: опасность, что с той стороны могут приехать зараженные коронавирусом, а в первые дни при открытии КПВВ будет большой "пассажиропоток", что может спровоцировать вторую вспышку эпидемии. Этот вопрос сейчас стоит на повестке дня в СНБО и Офисе президента, идут обсуждения. Рабочая дата открытия первых КПВВ на Донбассе – 1 июня», – говорилось в сообщении канала «Легитимный».

Также в сообщении шла речь, что в ОП «прорабатывают алгоритмы» с возможным тестированием «въезжающих» на коронавирус или прохождением 2-х недельного карантина по месту проживания на подконтрольной территории, указанному в анкете.

Напомним, с 1 июня все КПВВ на Донбассе переходят на летний график работы, однако продолжает действовать запрет на пересечение линии разграничения. Пересечь КПВВ можно только по отдельному решению командующего Объединенных сил при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера.