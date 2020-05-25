Реорганизация угольной отрасли: В «ЛНР» и «ДНР» возможен коллапс социальной инфраструктуры

В «Л-ДНР» местным населением крайне негативно воспринимается запланированная реорганизация угольной отрасли, которая приведет к закрытию ряда шахт, высвобождению десятков тысяч людей и коллапсу социальной инфраструктуры. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Данная реорганизация происходит на фоне увеличения задолженности по зарплате. В Минреинтеграции напомнили, что недовольства уже перешли в акции протеста. Так, после забастовки горняков шахты «Никанор-Новая» (г. Зоринск, «ЛНР»), им вернули задолженность за 2 месяца из 20-ти. Остальные обещали покрыть до 25 мая, но это не было выполнено.

Ситуация в «ДНР» аналогична. В частности, по состоянию на начало мая задолженность по зарплате составляла:

угольное объединение «Макеевуголь» – 210 млн руб. (88 млн грн по местному курсу валют), что составляет в среднем 30 тыс. руб. (13 тыс. грн) долгов перед каждым из 7,1 тыс. работников;

угольное объединение «Орджоникидзеуголь» –350 млн руб. (146 млн грн), или в среднем 49 тыс. руб. (20 тыс. грн) перед каждым из 7,2 тыс. работников.

угольное объединение «Артемуголь» – 267 млн руб.(111 млн грн), или в среднем 45 тыс. руб. (19 тыс. грн) перед каждым из 5,9 тыс. работников.

Во избежание социального взрыва периодически осуществляются выплаты 15-25% месячной зарплаты, держа людей обещаниями. Впрочем, это не останавливает отток кадров. Так, на шахтах объединения «Торезантрацит» задолженность по зарплате составляет более 370 млн. руб. (154 млн грн) перед 13,2 тыс. работников, хотя в настоящее время на предприятии работают менее 8 тыс. человек.

В Минреинтеграции подчеркивают, что наряду с долгами по зарплате угольные предприятия накопили миллиардные долги по отчислениям в местные «бюджеты», что приближает коллапс бюджетной и социальной сферы.

При этом, согласно данным мониторинга «Восточной правозащитной группы», начиная с 2015 года из «ДНР» было вывезено в РФ Россию почти 68 млн тонн угля различных марок стоимостью ориентировочно 4,7 млрд долл. «То есть речь идет о масштабном грабеже российской стороной оккупированных ею районов Донбасса, которым остаются пустые недра и экологические проблемы», – отмечают в министерстве.

При этом, по данным «Восточной правозащитной группы», с 2015 года только на официальных шахтах в «Л-ДНР» (без учета более 350 нелегальных «копанок») погибли 236 горняков, более 2,5 тыс. получили тяжелые травмы.

«Социальная ситуация обостряется вследствие возвращения лиц, работавших в России и потерявших рабочие места из-за экономического кризиса в РФ. Люди, которые теряют работу, сейчас рассматриваются российскими оккупационными администрациями как резерв пополнения незаконных вооруженных формирований, что может привести к росту провокаций», – резюмировали в Минреинтеграции.