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На КПВВ «Новотроицкое» выявили нарушителя самоизоляции

25.05.20 17:41
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» пограничники обнаружили нарушителя режима самоизоляции. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает Донецкий пограничный отряд Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Инцидент произошел 24 мая.

«Пограничники во время беседы с лицом, которое намеревалась следовать на временно оккупированную территорию Украины, установили, что мужчина на днях приехал из Польши. С прибытием на родину украинец установил мобильное приложение "Дій вдома" и обязался находиться на самоизоляции», – говорится в сообщении.

Нарушителя передали представителям Нацполиции для составления дела об административном правонарушении.

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