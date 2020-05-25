На КПВВ «Новотроицкое» выявили нарушителя самоизоляции

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» пограничники обнаружили нарушителя режима самоизоляции. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает Донецкий пограничный отряд Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Инцидент произошел 24 мая.

«Пограничники во время беседы с лицом, которое намеревалась следовать на временно оккупированную территорию Украины, установили, что мужчина на днях приехал из Польши. С прибытием на родину украинец установил мобильное приложение "Дій вдома" и обязался находиться на самоизоляции», – говорится в сообщении.

Нарушителя передали представителям Нацполиции для составления дела об административном правонарушении.