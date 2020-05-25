В Украине за неделю немного возросло количество переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 25 мая, взяты на учет 1 млн 446 тыс. 782 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 18 мая в Украине был учтен 1 млн 446 тыс. 689 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 93 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: