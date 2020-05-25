В «Л-ДНР» озвучили свои условия для проведения выборов в октябре

В «Л-ДНР» готовы обсуждать вопрос проведения местных выборов в октябре, которые должны пройти одновременно с выборами по всей Украине. Но выдвигают для этого ряд условий. Об этом сегодня, 25 мая, заявили представители «республик» на переговорах в Минске.

Так, представительница «ДНР» в переговорном процессе, «министр иностранных дел» Наталья Никонорова отмечает, что главное условие – предоставление Донбассу особого статуса, закрепленного в Конституции Украины.

«Если украинские власти так сильно хотят местные выборы в Донбассе в октябре этого года, то они должны уже к августу обеспечить на уровне законодательства постоянно действующий и закрепленный в Конституции особый статус Донбасса, согласовав все его политические аспекты с представителями республик, причем не с некими назначенными самой же властью переселенцами, а с теми, кто все время конфликта здесь жил», – сказала Никонорова.

Второе условие – законодательно гарантировать недопущение преследования и наказания всех участников событий на Донбассе со стороны «ДНР».

«Только после выполнения данных шагов можно будет приступить к обсуждению параметров проведения столь желанных для Киева выборов», – резюмировала «министр».

Зеркальное заявление сделал и представитель «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Сначала гарантированный постоянный особый статус и амнистия, потом выборы и граница», – сказал он.

«Вопрос выборов действительно значим как финальный этап выполнения обязательств по политическому урегулированию конфликта. Но прежде чем рассуждать о выборах представителям Украины необходимо обеспечить выполнение той части их обязательств, которая обеспечит гарантированный постоянный особый статус республик Донбасса (или ОРЛО и ОРДО, если так спокойнее украинским властям) в Конституции и законодательном поле Украины, а также гарантирует безусловное помилование и амнистию… Только после этого можно предпринимать шаги по согласованию параметров выборов на Донбассе в соответствии с международными стандартами и по организации их проведения», – отметил Дейнего.

Также он подчеркнул, что «ЛНР» требует согласования формата особого статуса Донбасса с «полномочными представителями народа Донбасса, который все эти годы жил по другую от Киева сторону линии соприкосновения».

Как сообщалось ранее, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников озвучил требования украинской стороны для проведения в октябре выборов на неподконтрольном Донбассе. Добиться их нужно до августа, когда стартует избирательная кампания.