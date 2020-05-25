Стартовала дополнительная регистрация на дополнительную сессию ВНО (Расписание по предметам)

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2020 года пройдет с 24 июля до 10 августа. Сегодня, 25 мая, начался дополнительный период регистрации на дополнительную сессию ВНО, который продлится до 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки Украины.

Согласно приказу Украинского центра оценивания качества образования, тестирования пройдут по следующему графику:

физика – 24 июля;

математика – 28 июля;

испанский язык – 29 июля;

французский язык – 30 июля;

немецкий язык – 31 июля;

английский язык – 3 августа;

украинский язык и литература – 4 августа;

биология – 5 августа;

история Украины – 6 августа;

география – 7 августа;

химия – 10 августа.

Результаты дополнительной сессии станут известны до 14 августа.

Дополнительный период регистрации на дополнительную сессию ВНО пройдет с 25 мая по 9 июня. Согласно приказу МОН, зарегистрироваться могут те, кто не смог этого сделать в течение 3 февраля – 24 марта.

Право на регистрацию в дополнительный период имеют лица, которые:

не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают или находятся на территории, на которой установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

участвовали в АТО и / или в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия в ВНО в основной период;

проживают на временно неподконтрольной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

должны сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут зачислены результаты ВНО как оценки ГИА).

Зарегистрироватьсядля участия в дополнительной сессии ВНО можно, заполнив регистрационную карточку на сайте Украинского центра оценивания качества образования и подав комплект регистрационных документов лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, или отправив его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Дата подачи регистрационных документов будет определена по оттиску штемпеля на почтовом конверте.

Комплект регистрационных документов должен содержать: оформленную регистрационную карточку; заявление для участия в дополнительной сессии, заверенную копию паспорта гражданина Украины, заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет), другие документы при необходимости.

Напомним, основная сессия ВНО-2020 состоится 25 июня – 17 июля, пробное ВНО пройдет 15 и 17 июня. К внешнему независимому оцениванию будут допускать лиц с температурой ниже 37,2 С, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.