Ему бы липосакцию сделать: В «ДНР» показали, как Пушилин кровь сдавал (Фото)

В «ДНР» не хватает запасов крови. Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин, который сегодня, 25 мая, участвовал в «республиканской» акции и сдал кровь в присутствии телекамер.

«Кровь может потребоваться как военным, так и гражданскому населению. Банк крови нужно пополнять, сейчас он не в лучшем состоянии», – пояснил Пушилин.

«Глава ДНР» также призвал жителей присоединиться к акции. Однако люди агрессивно ответили на это предложение, обсуждая новость в соцсетях:

Анна: «Что еще призвал Пушилин? Может, работу и зарплату призовет? Думаю, что я еще для республики не сделала? Как еще помочь процветать ворью? Осталось только кровь сдать поехать»;

Ольга: «Министерства и администрации пусть сдают! Их по численности сто дармоедов на одного работягу!»;

Вмталий: «У нас крови нет, вы мрази ее всю выпили».

Жители в очередной раз подмечают, что после того как Пушилин возглавил «республику», он сильно располнел. «Ему не кровь сдавать нужно на камеру, а тишком-нишком липосакцию делать», – считает Игорь.

Конечно, были и те, кто поддержал «главу ДНР» :

Олег: «Найдутся недовольные, которые скажут, что это показуха и лишний хайп. А как по мне – правильно поступил и дал хороший пример»;

Светлана: «Мои дети часто сдают кровь. Это положительная практика, призываю и других людей так делать, если здоровье позволяет»;

Вова: «Вполне нормальный призыв, доноры никогда лишними не будут. Особенно в такое сложное время».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» восстановили оплату донорам за сдачу крови в размере 150 руб. (63 грн по местному курсу валют). А доноры со статусом «почетный», если они получают минимальную пенсию, получат доплату к пенсии в 272 руб. (133 грн).