Не провела верификацию: На Донетчине будут судить работницу «Ощадбанка»

В Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении сотрудницы областного управления «Ощадбанка». Женщина не провела надлежащую верификацию пенсионера, которому впоследствии перечислили порядка 250 тыс. грн выплат. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2017 года экономист отдела клиентов розничного бизнеса филиала "Донецкое областное управление АО "Ощадбанк" должным образом не осуществила идентификацию и верификацию клиента при открытии карточного счета для получения последним пенсионных выплат», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что из-за недобросовестного выполнения женщиной служебных обязанностей с июня 2018 года по август 2019 управлением Пенсионного фонда Украины «в пользу лица, которое не имело законного права на получение пенсионных выплат, безосновательно перечислены государственные средства на общую сумму 250 тыс грн».

Досудебное расследование было проведено в уголовном производстве по ч. 2 ст. 367 («Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия») УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2-х лет, или ограничение свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.